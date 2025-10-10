Yıllar Sonra Nikah Masasına Oturdular!İkinci Baharlarını Arnavutköy’de “Evet” Diyerek Taçlandırdılar

Arnavutköy'de 35 yıl önce küçük yaşlarda evlenen Nurten Toktaş ve Metin Güler çifti, yıllar sonra resmi nikah cüzdanlarına kavuştu. Beş çocuk, yedi torun sahibi olan çift, Arnavutköy Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen anlamlı bir törenle ikinci baharlarını yaşadı.Arnavutköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen törende çiftin nikahını Belediye Başkan Yardımcısı Davut Paralı kıydı. Aile bireylerinin katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı.Nurten Toktaş, henüz 14 yaşındayken 18 yaşındaki Metin Güler ile köylerinde evlenmişti. O dönem yalnızca imam nikahı kıyılan evlilikte gelin, “Ben kendi nikahıma bile gitmedim, gelinlik bile giymedim” sözleriyle hep içinde bir ukde taşıdı.Yıllar sonra çocukları, annelerinin bu yarım kalan hayalini gerçekleştirmek için Arnavutköy Belediyesi'ne başvurdu. Nikah salonunda gelinlik giyen Nurten Toktaş, 35 yıl önce katılamadığı nikahına bu kez eşiyle birlikte katılarak “evet” dedi.Metin Güler, eşini ilk kez köy çeşmesinde görüp beğenmişti. O dönem köyler arasında büyük bir dağ bulunmasına rağmen sevdiği kızı görebilmek için her gün o dağı yürüyerek geçerdi. “O yıllarda sevgimizi sözle değil sataşarak belli ederdik” diyen Güler'in hikayesi, yıllar sonra resmi bir nikahta mutluluğa dönüştü.Arnavutköy Belediyesi, yıllar sonra gerçekleşen bu anlamlı birleşmeye ev sahipliği yaparak çiftin hayalini gerçeğe dönüştürdü. Nikahın ardından gelin ve damat, çocukları ve torunlarıyla birlikte anı fotoğrafı çektirdi.