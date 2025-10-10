Yapay Zeka İş Dünyasını Nasıl Etkileyecek?

HP'nin 14 ülkeden toplam 18.200 çalışanın katılımı ile gerçekleştirdiği HP İş İlişkileri Endeksi'nin (WRI) üçüncüsünü yayımladı. Dünyanın dört bir yanındaki insanların işleriyle olan ilişkileri hakkında ne hissettiklerini inceleyen kapsamlı bir küresel araştırma olan HP İş İlişkileri Endeksi (WRI) verileri, iş yerinde tatmin seviyesinin tarihsel olarak en düşük noktaya gerilediğini gösteriyor. Bilgi çalışanlarının yalnızca %20'si işiyle sağlıklı bir bağ kurabildiğini belirtirken, bu oran 2024'e kıyasla 8 puanlık bir düşüş anlamına geliyor. En keskin gerileme iş dünyası liderleri arasında yaşanarak, en üst düzeyde ciddi bir güven ve bağlılık krizine işaret ediyor. Araştırma, işyerindeki tatmini artıracak şekilde düzenlemeler yapmak, gerekli değişim için BT departmanlarını karar süreçlerine dahil etmek ve değişime öncülük etmek ve daha sağlam iş ilişkileri kurmak konusunda önemli bir fırsatlar sunuyor.Araştırmaya göre, işiyle sağlıklı bağ kurma noktasında dünya genelindeki %20 oranına karşılık HP Quant Survey Türkiye verilerine göre bu oran Türkiye'de %29 ile küresel ortalamaya yakın seyrediyor. Buna karşın çalışanların ciddi bir baskı altında olduğuna dair bulgular dikkat çekiyor. %67'si iş yerindeki beklenti ve taleplerin arttığını söylerken, %62'si şirketlerin insandan çok kâra öncelik verdiğini belirtmiş, bu oran globalde %45 oranında. Türkiye'de çalışanların %63 ise kurumların çalışan deneyimi yerine şirketin büyümesini önceliklendirildiğini düşünüyor.“ Bilgi çağında çalışanların işlerinden tatmin olmaları giderek zorlaşırken, liderlerinden değer görme ve bunu hissetme beklentileri artıyor. Türkiye'de yapılan araştırmalar, özellikle yetkinlik geliştirme ve kariyer ilerlemesinin ön plana çıktığını ayrıca çalışanların sorunsuz bir dijital deneyim arayışında da olduklarını gösteriyor. Dijital çalışma ortamımız yeni yetkinliklerle geliştikçe, daha bilinçli ve güvenli kararlar alabilecek, düşük etkili işleri teknolojiye devrederek yüksek etkili işlere odaklanabileceğiz.”Çalışanlar, mesleki tatmin, profesyonel gelişim ve liderlerinin kendilerini önceliklendirmesi ile ilgileniyor. Çalışılan saatlerin sayısı değil, nasıl geçtiği daha çok önemseniyor. Çalışanlar için tatmin, kendisi ve kurumu için gerçekten anlamlı bir işe vakit ayırmak, bu önemli vakitte birlikte çalışabilmek ve beceri edinme fırsatları yakalayarak gelişim göstermek, sorunları kendi kontrolü altında çözme özgürlüğüne sahip olmak, yaratıcılığı kullanarak anlamlı hedeflere ulaşabilme yetkinliği anlamına geliyor. Önceliklendirilen bu beş unsur arasında en çok ilk üçü vurgulanırken ne yazık ki çalışanlar vakitlerinin sadece %50'sini bunlara ayırabildiğini söylüyor. Bu beş unsurun tatmin düzeyine katkısı sorgulandığında, Türkiye'deki çalışanlar için yetkinlik (%27) ve gelişimi (%24) ilk iki sırayı alıyor. Türkiye'de çalışanların memnuniyet seviyelerinin düşük olduğu görülüyor. Katılımcıların %58'i katkılarının yeterince takdir edilmediğini, %67'si iş yerindeki teknolojinin gelişime ihtiyaç duyduğunu, %72'si ise rutin işlerin anlamlı çalışmaları gölgelediğini belirtti.İş liderlerinin yalnızca %37'si BT'yi çalışan deneyimi çalışmalarına dahil ediyor. Teknolojinin profesyonel tatmini artırmadaki önemi göz önüne alındığında, BT ekiplerinin, çalışan deneyimi ve verimlilik üzerinde çok daha güçlü bir etki yaratabilir ve bugün olduğundan çok daha kritik bir rol üstlenebilir. BT profesyonellerinin %71'i çalışan deneyimini önemli ölçüde iyileştirebileceğine inanıyor.Araştırmaya göre, dünya genelinde her 10 bilgi çalışanından 4'ü günlük işlerinde AI kullanıyor. Türkiye'deki toplantıda, bu trendi destekleyen HP'nin AI tabanlı iş çözümleri ve ürünleri de katılımcılarla buluştu. HP'nin sergilediği yeni nesil ürünler, çalışanların verimliliğini artırmayı ve iş-yaşam dengesi sağlamayı hedefleyen çözümleriyle öne çıktı.