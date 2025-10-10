Tamamen Yapay Zeka İle Hazırlanan Dizi!

Sezen Aksu'nun Google Gemini ile iş birliği kapsamında yayınladığı tamamen yapay zekâ tarafından hazırlanmış müzik videosunun ardından bu kez de Ay Yapım yeni bir dönem dizisinin duyurusunu yaptı.Castle Walls adı verilen dizi tamamen yapay zekâ tarafından hazırlandı ve 15'er dakikalık 3 bölümden oluşuyor. Alamut Kalesi'nin gizeminden ilham alan mini dizi yıl bitmeden yayınlanmış olacak. Henüz isim verilmese de ulusal televizyon kanallarında ve global bir dijital içerik platformunda yayınlanacağı açıklandı.Ay Yapım bir süre önce Singapur'da AI Yapım adında yeni bir iştirak hayata geçirdiğini duyurmuştu. İştirak, lisanslı video eğitim modeli olan AYDNA 1.0'ı üretti ve özel bir senaryo panosu aracını kullanıyor. Dizi ayrıca tamamen yapay zekâ ile üretilen ilk dizilerden birisi olarak Cannes Mipcom fuarında da gösterilecek.