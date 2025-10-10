Müthiş Psikoloji, Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde “Açık Hava Psikolog Koltuğu” Etkinliği Düzenledi

Müthiş Psikoloji, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla İstanbul'un kalabalık meydanlarında “Açık Hava Psikolog Koltuğu” adlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik, vatandaşlara kısa süreli psikolojik görüşme deneyimi sunarak terapiye yönelik önyargıların azaltılmasını hedefledi.Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye'de her üç kişiden biri ruhsal bir sorunla karşılaşıyor, ancak bu kişilerin yalnızca küçük bir kısmı profesyonel destek alabiliyor. Müthiş Psikoloji, bu verilerden hareketle “psikolojik destek bir lüks değil, temel bir insan hakkıdır” mesajını vurguladı.Etkinlik kapsamında İstanbul'un merkezi noktalarına sembolik bir psikolog koltuğu yerleştirildi. Katılımcılar, Klinik Psikolog Merve Alpdündar ile kısa süreli görüşmeler yaparak duygularını paylaşma imkânı buldu. Etkinlikte “Bugün içini daraltan ne varsa, 5 dakikanı bize ver.” ve “Kendine en son ne zaman teşekkür ettin?” gibi ifadelerin yer aldığı pankartlar kullanıldı.Müthiş Psikoloji verilerine göre, gün boyunca yaklaşık 1.000 kişi etkinlik alanını ziyaret etti, 230 kişi ise psikolog koltuğuna oturarak kısa görüşmelere katıldı. Katılımcıların yüzde 82'si, görüşme sonrasında kendini daha iyi hissettiğini belirtti.Klinik Psikolog Merve Alpdündar, “Terapiyi kliniğin dışına taşıyarak toplumda psikolojik destek alma konusundaki çekinceleri azaltmayı hedefledik.” açıklamasında bulundu.Müthiş Psikoloji Kurucusu Atlas Kaya ise etkinliğin amacına ilişkin, “Ruh sağlığıyla ilgili en büyük sorun hastalık değil, sessizlik. Bu etkinlik, konuşmanın ve paylaşmanın önemini vurgulamak için düzenlendi.” dedi.Etkinlik sonunda katılımcılara Müthiş Psikoloji tarafından yayımlanan kitaplar hediye edildi.Müthiş Psikoloji, bireylere çevrim içi psikolojik danışmanlık ve terapi hizmeti sunan bir platformdur. Kurum, lisanslı psikologlardan oluşan ekibiyle anksiyete, depresyon, ilişki problemleri, stres ve iş yaşamı gibi konularda destek sağlamaktadır.