Mardin'de korkunç yangın! Ölü ve yaralılar var...

Kızıltepe ilçesi merkez Sanayi Mahallesi'ndeki 3 katlı bir evde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının dumanından etkilenen 13 kişiden 6 yaşındaki B.Ç. adındaki bir çocuk hayatını kaybederken dumandan etkilenen 2 kişinin ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirlendi.İlçenin Sanayi Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın zemin katında bulunan bir evde çıktığı belirtilen ve henüz çıkış nedeni öğrnilemeyen yangının evi sarması sonucu evin içinde mahsur kalanlar kepçenin duvarı yıkması sonucu içerden çıkarıldığı belirtildi. 112 Acil Yardım Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay bölgesine çok sayıda Ambulans ve sağlık ekibi ile itfaiye ekibi sevk edildi.İtfaiye ekibi yangını söndürmek için müdahale ederken, sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ettikleri yaralılar 2 Yaşındaki M.E.Ç, 4 Yaşındaki N.K, 5 Yaşındaki B.Ç, 6 Yaşındaki İ.K, 8 Yaşındaki B.Ç, 21 Yaşındaki E.K, 23 Yaşındaki L.K, 23 Yaşındaki B.Ç, 27 Yaşındaki L.Ç, 29 Yaşındaki A.E, 35 Yaşındaki D.K, 44 Yaşındaki D.K ve 45 Yaşındaki K.A. Kızıltepe Devlet Hastanesi ile ilçede bulunan Özel hastanelere sevk ettiler. Yangında dumandan etkilenen 6 yaşındaki B.Ç. adındaki çocuğun hayatını kaybettiği, durumu ağır olan 2 kişinin ise Mardin Eğitim Araştırma hastanesine sevk edildiği, diğer yaralıların tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.