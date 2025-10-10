Kadıköy'de kahreden kaza! İnşaatta çalışan 60 yaşındaki işçi...

Olay saat 15.30 sıralarında Kadıköy Erenköy Mahallesi Mehmet Ertem Alp Sokak'ta inşaat çalışması yapılan bir binada meydana geldi. Şantiye'de çalışan Nazım T.(60), dengesini kaybederek binanın üst katından zemindeki çukurun içine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.Adrese gelen sağlık ekiplerinin çalışmalarında, yüksekten düşen işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bulunduğu yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan işçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.