İstanbullular dikkat! Pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak

Dünyanın en prestijli bisiklet yarışı Tour de France’ın amatör sporculara özel versiyonu L’Étape Türkiye by Tour de France, bu yıl 12 Ekim 2025 Pazar günü İstanbul’da düzenlenecek. Bu neden İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ekleme: 10.10.2025 - 12:40 Güncelleme: 10.10.2025 - 12:42 / Editör: Fehmi Öztürk
Dünyaca ünlü Tour de France'ın amatör versiyonu L'Étape Türkiye by Tour de France, 12 Ekim Pazar günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Yerli ve yabancı yüzlerce bisikletçinin katılacağı organizasyon, sporseverlere unutulmaz bir gün yaşatırken kentte bazı trafik düzenlemelerini de beraberinde getirecek.

Yarış, 08.00'de Beykoz Spor Ormanı'ndan start alacak ve Riva yönüne uzanan parkur boyunca devam edecek.

Bu kapsamda Beykoz merkezden Riva'ya kadar uzanan güzergâhta sabah saatlerinden itibaren kademeli olarak geçici yol kapanışları uygulanacak.

İşte 12 Ekim Pazar günü kapatılacak yollar:

FSM Köprüsü-Tem Seyrantepe-Rams Park Stadı

Beykoz Spor Ormanı

Küçüksu Caddesi

O-2 Çevreyolu

Kavacık Kavşağı

Yeni Riva Yolu

Şehit Sinan Eroğlu Caddesi

Cumhuriyet Caddesi

Fatih Sultan Mehmet Caddesi

Polonezköy Yolu

Fatih Sultan Caddesi

Kazım Karabekir Caddesi

Şehit Cengiz Caddesi

Şehit Aziz Caddesi

Beykoz Caddesi

Erguvan Sokak

Köyiçi Caddesi

Aşağı Mahalle Caddesi

Şile Caddesi

Karakiraz Yolu

Kömürlük Yolu

Alemdağ Şile Yolu

Ömerli Caddesi

Sırapınar-Ömerli Yolu

Sırapınar-Hüseyinli Yolu

Ayazma-Hüseyinli Yolu

Çengeldere Caddesi

Mehmet Akif Ersoy Caddesi