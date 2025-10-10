İstanbullular dikkat! Pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak

Dünyanın en prestijli bisiklet yarışı Tour de France’ın amatör sporculara özel versiyonu L’Étape Türkiye by Tour de France, bu yıl 12 Ekim 2025 Pazar günü İstanbul’da düzenlenecek. Bu neden İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Dünyaca ünlü Tour de France'ın amatör versiyonu L'Étape Türkiye by Tour de France, 12 Ekim Pazar günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.Yerli ve yabancı yüzlerce bisikletçinin katılacağı organizasyon, sporseverlere unutulmaz bir gün yaşatırken kentte bazı trafik düzenlemelerini de beraberinde getirecek.Yarış, 08.00'de Beykoz Spor Ormanı'ndan start alacak ve Riva yönüne uzanan parkur boyunca devam edecek.Bu kapsamda Beykoz merkezden Riva'ya kadar uzanan güzergâhta sabah saatlerinden itibaren kademeli olarak geçici yol kapanışları uygulanacak.FSM Köprüsü-Tem Seyrantepe-Rams Park StadıBeykoz Spor OrmanıKüçüksu CaddesiO-2 ÇevreyoluKavacık KavşağıYeni Riva YoluŞehit Sinan Eroğlu CaddesiCumhuriyet CaddesiFatih Sultan Mehmet CaddesiPolonezköy YoluFatih Sultan CaddesiKazım Karabekir CaddesiŞehit Cengiz CaddesiŞehit Aziz CaddesiBeykoz CaddesiErguvan SokakKöyiçi CaddesiAşağı Mahalle CaddesiŞile CaddesiKarakiraz YoluKömürlük YoluAlemdağ Şile YoluÖmerli CaddesiSırapınar-Ömerli YoluSırapınar-Hüseyinli YoluAyazma-Hüseyinli YoluÇengeldere CaddesiMehmet Akif Ersoy Caddesi