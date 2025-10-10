İstanbullular dikkat! Pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak
Dünyanın en prestijli bisiklet yarışı Tour de France’ın amatör sporculara özel versiyonu L’Étape Türkiye by Tour de France, bu yıl 12 Ekim 2025 Pazar günü İstanbul’da düzenlenecek. Bu neden İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Dünyaca ünlü Tour de France'ın amatör versiyonu L'Étape Türkiye by Tour de France, 12 Ekim Pazar günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Yerli ve yabancı yüzlerce bisikletçinin katılacağı organizasyon, sporseverlere unutulmaz bir gün yaşatırken kentte bazı trafik düzenlemelerini de beraberinde getirecek.
Yarış, 08.00'de Beykoz Spor Ormanı'ndan start alacak ve Riva yönüne uzanan parkur boyunca devam edecek.
Bu kapsamda Beykoz merkezden Riva'ya kadar uzanan güzergâhta sabah saatlerinden itibaren kademeli olarak geçici yol kapanışları uygulanacak.
İşte 12 Ekim Pazar günü kapatılacak yollar:
FSM Köprüsü-Tem Seyrantepe-Rams Park Stadı
Beykoz Spor Ormanı
Küçüksu Caddesi
O-2 Çevreyolu
Kavacık Kavşağı
Yeni Riva Yolu
Şehit Sinan Eroğlu Caddesi
Cumhuriyet Caddesi
Fatih Sultan Mehmet Caddesi
Polonezköy Yolu
Fatih Sultan Caddesi
Kazım Karabekir Caddesi
Şehit Cengiz Caddesi
Şehit Aziz Caddesi
Beykoz Caddesi
Erguvan Sokak
Köyiçi Caddesi
Aşağı Mahalle Caddesi
Şile Caddesi
Karakiraz Yolu
Kömürlük Yolu
Alemdağ Şile Yolu
Ömerli Caddesi
Sırapınar-Ömerli Yolu
Sırapınar-Hüseyinli Yolu
Ayazma-Hüseyinli Yolu
Çengeldere Caddesi
Mehmet Akif Ersoy Caddesi