Gazze’den Fulya Öztürk’e duygusal hediye

Gazzeli Sawsan Sultan'ın Gazze'den katıldığı Gazeteci Fulya Öztürk'ün sunduğu 'Akıl Çemberi' programında duygusal anlar yaşandı. Gazzeli Sawsan Sultan, gazeteci Fulya Öztürk için hazırladığı hediyeyi canlı yayında gösterdi. Sultan, boyadığı bir bardağı Fulya Öztürk'e vermek üzere sakladığını söyledi.'BİZ ONUNLA SÖZLEŞTİK'Fulya Öztürk ile Sawsan Sultan arasında daha önce başlayan iletişim, savaşın gölgesinde kurulan anlamlı bir bağa dönüştü. Fulya Öztürk, Sawsan'ın yaptığı çizimleri ve boyamaları sosyal medyada da paylaştığını belirterek, “Oradayken ona bir terapi gibi geliyor. Bana da bardak boyamıştı ve biz onunla sözleştik. Ben inanıyorum ki Gazze'ye biz geleceğiz ve sen o boyadığın bardağı bana orada vereceksin,” ifadelerini kullandı.Sawsan Sultan ise canlı yayında Öztürk'e seslenerek, “Ben bunu saklıyorum ve inşallah sana vereceğim bir gün,” dedi.Canlı yayında yaşanan bu anlar, ekran başındaki izleyicilere de duygu dolu anlar yaşattı.