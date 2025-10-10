Gazze barışına Erdoğan mührü! 15 farklı ülkede İsrail zulmünü haykırdı

İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes kararı almasında, görüşmelere katılan Türkiye büyük rol oynadı. İsrail'in soykırımını 2 yıldır tüm dünyaya ısrarla anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları da takdirle karşılandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren yoğun bir diplomasi trafiği sürdürdü. 2023'te 15 ülkeye 21 ziyaret gerçekleştirdi ve 7 zirveye katıldı. 2 Kasım'da Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'ne katılan Erdoğan, 8 Kasım'da katıldığı Özbekistan'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Zirvesi'nde, 'Batılı ülkelerin tam desteğini alan İsrail yönetimi, insanlığa dair ne kadar değer varsa hepsini çiğneyerek, okulları, camileri, kiliseleri, hastaneleri, üniversiteleri, sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam ediyor.Çocukları dahi katletmeyi meşrulaştıran bir fanatizmle karşı karşıyayız' sözleriyle İsrail'in uyguladığı vahşete tepkisini dile getirdi. 11 Kasım'da Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katıldı. Burada da Gazze'nin dramına dikkat çeken Erdoğan, liderle yaptığı her görüşmede Gazze'yi gündeme taşıdı.Erdoğan, 2024 yılı boyunca da uluslararası temaslarını yoğun şekilde sürdürdü. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, İspanya, İtalya başta olmak üzere 17 ülkeye 19 ziyaret gerçekleştirdi. Uluslararası zirvelere katıldı.Bu ziyaretlerinin ana gündemi Gazze oldu. 3 Temmuz'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Zirvesi'nde de Gazze'yi konuştu. 4 Kasım'daki BRICS Zirvesi'ne de katılan Erdoğan, Filistinlilerin dramını dünya gündemine taşıdı.Başkan Erdoğan, 2025'te Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ve ABD'de düzenlenen BM Genel Kurulu'nda da en gür sesle Gazze'yi haykırdı. Erdoğan, 'Biz bugün, bu kürsüde kendi vatandaşlarımızla birlikte sesi kısılmak istenen Filistin halkının hissiyatına tercüman olmak için de bulunuyoruz. Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıklayan tüm ülkelere teşekkür ediyor, henüz bu kararı almayan devletleri ise bir an önce harekete geçmeye çağırıyorum' sözleriyle tarihe not düştü.