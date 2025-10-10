Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıkladı! Irak'tan petrol sevkiyatı yeniden başladı...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Ortak Basın Toplantısı düzenledi. Bakan Fidan açıklamalarından satır başları şu şekilde:Irak'tan yeniden petrol sevkiyatı başladı. Gazze'de barış planının birinci aşaması tamamlandı. İsrail tarafından provokasyon gelmemesi önemli.Müzakereler neticesinde ulaşılan hususlardı. Onun inşallah kazansız belasız uygulanması, bu esnada insani yardımların girmeye başlaması, yerinden edilmişlerin yerlerine doğru gitmesi ve İsrail'li birliklerin tekrar haritada belirtilen anlaşılmış yerlere çekilmeleri hususu birinci aşama planının esas maddelerini oluşturmakta. Bunun hayata geçirilmesi fevkalade önemli. Şimdi biz uluslararası toplum olarak neler yapabiliriz? İki tane husus var burada yoğunlaştığımız. Birincisi bu mutabık anlaşmanın bir kazaya uğramadan yürümesi önemli. Özellikle İsrail tarafından herhangi bir provokasyonun gelmemesi, savaşı tekrar başlatacak, soykırımı devam ettirecek, yerinden edinmeyi devam ettirecek bir hususun olmaması gerekiyor. Bu noktada Türkiye olarak hem alandaki anlaşmanın uygulanmasına teknik destek verirken, aynı zamanda global stratejik düzeyde de farkındalığı arttırmaya ve uluslararası diplomatik gayretleri buraya mobilize etmeye devam ediyoruz. Bu yöndeki çabalarımız fevkalade önemli.'ÖNCELİĞİMİZ GAZZE'DEKİ AŞAMALARIN UYGULANMASI'İkincisi, bu birinci aşama hayata geçerken, bir sonraki aşamaların aksamadan hayata geçmesi, gidilecek yeni menzillerin olması, sürecin durmaması önemli. Çünkü sürecin durması demek, Allah muhafaza tekrar katliamlara dönülmesi manasına gelecek. Bunun olmaması için yine uluslararası toplumla, bölgedeki paydaşlarımızla, kardeşlerimizle bir araya gelip, bir sonraki aşamalarda iki devletli çözüme gidene kadar neler yapılmalı. Tabii şu anda önceliğimiz Gazze'deki aşamaların uygulanması, birinci aşama ateşkes, rehineler, insani yardım. İkinci aşama daha sonra Gazze'nin yönetimi meselesi, içerideki emniyetin ve düzenin tekrar kurulması gibi konular olmak üzere bir süreç bizi bekliyor. Bu sürekli dikkatimizi isteyen, yoğunlaşmamızı gerektiren bir konu. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da büyük bir dikkatle, titizlikle bu süreci yönetmeye, yürütmeye devam edeceğiz.Özgürlük Filosu'ndaki kardeşlerimizin tahliye edilmesinde de kurtardık. Kimsenin burnu kanamadan bütün vatandaşlarımızı, 3 milletvekilimiz de dahil olmak üzere tahliye etme imkanımız oldu. Türkiye'nin tabi ortaya koyduğu bu çaba sadece vatandaşlarımız için değil ve Cumhurbaşkanımız bütün aktivistleri bu konuda aynı değer bulmakta. Ve sadece Türklerin değil, yabancıların da tahliye etmesi konusunda büyük bir titizliği ve hassasiyeti vardı. Biz de bu konuda Türk aktivistlerin yarısına 21 ülkede 76 aktivisti de 2. parti bugün gerçekleştirilen operasyonda tahliye ettik. Çok şükür şu anda hiçbir vatandaşımız, aktivist kardeşimiz geride kalmadı. Bazı milletlere mensup, şu anda işlemleri devam eden birkaç kişi vardır bazı sıkıntılardan dolayı ama biz genel manada bu konudaki hedeflerimize ulaştık. İnşallah onların bu asil eylemleri de amacına ulaşmış olur ve bu soykırım durmuş olur.