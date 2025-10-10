CHP'li başkandan skandal paylaşım! Alkol şişeleriyle cuma mesajı verdi

Denizli’nin Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, cuma mesajında alkol şişesi fotoğrafı kullanarak bir skandala imza attı. Orpak, gelen tepkiler üzerine fotoğrafı kaldırdı.

CHP'li Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, bu haftaki cuma kutlama mesajında bir skandala imza attı. 'Güzel insanların yaşadığı güzel Buldan, hayırlı cumalar' ifadelerini kullanan Başkan Orpak, mesajında Buldan manzarasıyla birlikte alkol şişelerinin bulunduğu iki fotoğraf paylaştı. Başkan Orpak, gelen tepkiler üzerine fotoğrafı kaldırdı.