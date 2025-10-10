Bursa'da rüşvet operasyonu! CHP'li eski belediye başkanı gözaltına alındı

Bursa'da bir önceki dönem Nilüfer ilçesi Belediye Başkanı olan Turgay Erdem ile 21 kişi hakkında "rüşvet ve suç örgütü kurma" gibi suçlardan gözaltı kararı verildi.

CHP'li belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile 21 kişi hakkında rüşvet, suç işleme amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama şüphesiyle soruşturma başlattı.Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama çalışmalarını yürüttü.Arama işlemlerinin tamamlanmasının ardından Erdem'in emniyete götürüleceği öğrenildi.