Bombalar sustu Gazze yeniden nefes aldı! Filistin halkı evlerine dönmeye başladı

8 Ekim'de Mısır'da gerçekletirilen müzakereler sonrası, İsrail ve Hamas tarafları ateşkesi kabul etti.Bu kapsamda dün toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısı sonrası ateşkes yürürlüğe girdi.Anlaşmanın kabul edilmesi sonrası İsrail askerleri, Gazze'de işgal edilen bazı bölgelerden "ayarlanmış konuşlanma hatlarına" çekilmeye başladı.Gazze'de, İsrail ordusuna ait çok sayıda tank ve zırhlı aracın Gazze'den ayrıldığı görülürken, dikkat çeken görüntüler de geldi.İsrail tarafından zorla Gazze'nin güneyine göç ettirilen Filistinliler, evlerine dönmeye başladı.Bölgeden gelen görüntülerde, Filistinlilerin binler halinde Kuzey Gazze'den güneye doğru hareket ettiği görülüyor.