BM Genel Sekreteri Guterres’ten Gazze açıklaması: “Dayanılmaz insani bedelini asla unutmayacağız”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas ile İsrail arasında anlaşılan ABD Barış Planı anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu.Gueterres açıklamasında, "Anlaşma çok ihtiyacımız olan bir atılım. BM ortakları gıda, su, tıbbi yardım ve barınma yardımı konusunda harekete geçmeye hazır. Gazze'deki çatışmanın dayanılmaz insani bedelini asla unutmayacağız.