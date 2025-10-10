Başsavcılık harekete geçti! Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser harcamalarına ilişkin “zimmet” soruşturması kapsamında, Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma başlatılabilmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan izin talep etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021–2024 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin yürütülen 'zimmet' soruşturması kapsamında, Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma başlatılabilmesi için İçişleri Bakanlığı'ndan izin talebinde bulundu.TALEP BAKANLIĞA İLETİLDİBaşsavcılık, kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin yürüttüğü inceleme kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda izin talebi dosyasını İçişleri Bakanlığı'na iletti.154 MİLYONLUK KAMU ZARARIAnkara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların kamu zararına sebebiyet verdiği iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldü. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi, bilirkişi raporlarına göre, 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221,60 TL zarara uğratıldığı tespit edildi.