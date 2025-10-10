Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi
Petrol fiyatlarında arz artışı ve talep endişeleri nedeniyle yaşanan gerileme akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Benzin ve motorine indirim geldi!
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 52.10 TL
Motorin litre fiyatı: 53.19 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 51.94 TL
Motorin litre fiyatı: 53.05 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 52.95 TL
Motorin litre fiyatı: 54.20 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.28 TL
Motorin litre fiyatı: 54.53 TL
LPG litre fiyatı: 27.53 TL