  • USD: 41,64 - 41,72
  • EURO: 48,37 - 48,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi

Petrol fiyatlarında arz artışı ve talep endişeleri nedeniyle yaşanan gerileme akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Benzin ve motorine indirim geldi!

Ekleme: 10.10.2025 - 09:49 Güncelleme: 10.10.2025 - 09:50 / Editör: Fehmi Öztürk
Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi
Petrol fiyatlarında arz artışı ve talep endişeleri nedeniyle yaşanan gerileme akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Benzin ve motorine indirim geldi.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.10 TL

Motorin litre fiyatı: 53.19 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 51.94 TL

Motorin litre fiyatı: 53.05 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.95 TL

Motorin litre fiyatı: 54.20 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.28 TL

Motorin litre fiyatı: 54.53 TL

LPG litre fiyatı: 27.53 TL