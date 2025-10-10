Anlaşmanın kazananı Türkiye! İsrail basını yazdı

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin varılan ateşkes anlaşmasını onaylamasının ardından İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bazı bölgelerden 'ayarlanmış konuşlanma hatlarına' çekilmeye başladı.Milli Savunma Bakanlığı, Gazze'deki ateşkese ilişkin yapılan açıklamada 'Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır' açıklaması yaptı.Gazze Barış anlaşmasının uygulanmasını gözetecek gücün karargahının iki hafta içinde kurulması hedefleniyor. Karargahı, ABD Merkezi Kuvvetler Komutanı Oramiral Brad Cooper'ın kurması bekleniyor. İstikrar gücünde görev alacak Türk askerinin bu ayın sonunda Gazze'de olması planlanıyor.ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze planının yürürlüğe girmesi, İsrail medyasında geniş yer alırken Türkiye'ye ayrı bir parantez açıldı.İsrail yayın kuruluşu Mako, iki yıldan bu yana 67 bini aşkın masum insanın katlediği ve eşi benzeri görülmemiş bir soykırımım yapıldığı Gazze'de barış anlaşmasına ilişkin yayımladığı 'Anlaşmanın büyük kazananı Türkiye oldu' başlıklı analizde Ankara'nın sürece etkisini değerlendirdi.Eski üst düzey Mossad yetkilisi Oded Eilam tarafından kaleme alınan analizde şu ifadelere yer verildi;''Anlaşmanın kazananı, bölgedeki diplomatik hamleleriyle dikkat çeken Türkiye oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu süreçte yeni bir jeopolitik eksenin merkezine yerleşti''Yapılan açıklama ile Gazze'deki tüm rehinelerin İsrail'e dönmesi, iki yıl süren endişe, siyasi hayattaki felç ve uluslararası belirsizlikler sona erdi' ifadesi kullanılan analizde, söz konusu anlaşmanın perde arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediği hedeflere ulaştığı ve İsrail'in yeni bir jeopolitik tabloyla karşı karşıya olduğu yazıldı.Türkiye'nin masada olmadan kazandığı belirtilen analizin devamında şu ifadelere yer verildi;'Ankara, müzakerelere doğrudan katılmadı. Ancak devreye girdiği zaman, Katar, Mısır veya ABD'nin yapamadığını başardı.'Analizin devamında, Türkiye'nin uluslararası diplomasideki gücünün yükselişe geçtiği ve diğer ülkelerin Ankara'ya güvendiği, belirtildi.'Ankara, yalnızca geçici bir arabulucu değil; yeni bölgesel düzenin önemli bir aktörü ve mimarı konumuna yükseldi' değerlendirmesi yapılan analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgesel dengelerin yeniden ayarlanmasında ön plana çıktığı belirtildi.