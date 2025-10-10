  • USD: 41,64 - 41,72
Altın fiyatları 10 Ekim 2025 Cuma verileri araştırılıyor. Alım satım yapmak isteyenler, canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Tarihi zirvenin ardından sarı metal sert bir düşüş yaşadı. Gazze'de imzalanan ateşkes anlaşması ve ABD dolarındaki güçlenme, altın fiyatlarında satış baskısını artırdı. Çarşamba günü 4 bin 59 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ons altın, bugün yüzde 2'den fazla değer kaybederek 4 bin doların altına indi. Güncel verilere göre altının ons fiyatı 3 bin 978 dolar seviyesinde.

Altın Fiyatlarında Sert Düşüş!Altın fiyatları 10 Ekim 2025 alış-satış tablosu yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İsrail ve Hamas'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda Gazze'de ateşkes anlaşmasına varması, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Jeopolitik tansiyonun düşmesiyle yatırımcılar borsalara ve riskli varlıklara yöneldi. Tarihi zirvenin ardından altın fiyatlarında sert bir düşüş yaşandı. Ons altın 4 bin doların altına indi. Bu düşüşte, Gazze'deki ateşkesin yanı sıra doların güçlenmesi de etkili oldu. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? 

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 5.327,7150

Satış: 5.328,4550

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

Alış: 3.977,49

Satış: 3.978,65

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 8.524,3400

Satış: 8.712,0200

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 34.093,6800

Satış: 34.736,7900

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 36.168,00

Satış: 36.823,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 16.991,44

Satış: 17.419,75

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 34.089,41

Satış: 34.732,97

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 37.403,23

Satış: 38.347,55

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 3.055,97

Satış: 4.166,17

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 5.061,45

Satış: 5.338,25

GREMSE ALTIN FİYATI

Alış: 90.085,00

Satış: 91.704,00