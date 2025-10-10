Altın Fiyatlarında Sert Düşüş!

Altın fiyatları 10 Ekim 2025 Cuma verileri araştırılıyor. Alım satım yapmak isteyenler, canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Tarihi zirvenin ardından sarı metal sert bir düşüş yaşadı. Gazze'de imzalanan ateşkes anlaşması ve ABD dolarındaki güçlenme, altın fiyatlarında satış baskısını artırdı. Çarşamba günü 4 bin 59 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ons altın, bugün yüzde 2'den fazla değer kaybederek 4 bin doların altına indi. Güncel verilere göre altının ons fiyatı 3 bin 978 dolar seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?