Öfkeli kadın dehşet saçtı! Otomobili ateşe verdi

Çorum'da 'pes' dedirten olay...Eşi M.A. ile tartışan N.A., öfkesine hakim olamayarak M.A.'ya ait otomobili ateşe verdi.Kısa sürede yayılan alevler otomobilin tamamını kapladı.İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülürken, araçta hasar meydana geldi.Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli kadını yakalamak için çalışma başlattı.