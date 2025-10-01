  • USD: 41,51 - 41,59
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Öfkeli kadın dehşet saçtı! Otomobili ateşe verdi

Kentte yaşanan olayda tartıştığı imam nikahlı eşine öfkelenen bir kadın, otomobili ateşe verip kayıplara karışırken polis, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekleme: 1.10.2025 - 21:45 Güncelleme: 1.10.2025 - 21:48 / Editör: Fehmi Öztürk
Eşi M.A. ile tartışan N.A., öfkesine hakim olamayarak M.A.'ya ait otomobili ateşe verdi.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Kısa sürede yayılan alevler otomobilin tamamını kapladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülürken, araçta hasar meydana geldi.

YAKTIKTAN SONRA KAÇTI

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli kadını yakalamak için çalışma başlattı.