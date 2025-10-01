Kadınlara doğum izni 24 haftaya çıkıyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nüfus hızını arttırıcı önlemler alınmasına ilişkin talimatı üzerine yasa teklifi hazırlandı. Taslak Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan toplantılarda ve ilgili kurumlarda ele alındı.DOĞUM ÖNCESİ 16 HAFTADüzenleme kapsamında kadın memurların 16 hafta olan doğum izninin 24 haftaya çıkartılması planlanıyor. Babalık izninin de 10 günden 15 güne çıkarılması düşünülüyor. Mevcut sistemde kadın memurlara doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta doğum izni veriliyor.BABAYA DA İZİNTeklif, 'Kadın memura doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta süreyle analık izni verilir' hükmünü içeriyor. Böylece doğumdan sonra verilen izin 8 haftadan 16 haftaya, toplam izin de 16 haftadan 24 haftaya çıkartılıyor. Memurlara verilen babalık izninin süresi de 10 günden 15 güne çıkartılıyor.KORUYUCU AİLEYE 15 GÜN İZİNÜç yaşını doldurmamış bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya münferit olarak koruyucu aile olan memur çocuğun teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 15 gün izin verilecek. Aynı durumdaki işçiler ise 15 gün ücretsiz izin kullanabilecek.