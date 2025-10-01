İsrail Filistinlilere ‘ölüm koridorunu’ dayatıyor! Siyonist bakandan alçak tehdit

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin sahil yolundaki, kuzey ve güneyi birbirine bağlayan Raşid Caddesi'ni güneyden gelenlere kapattı.İsrail kuzeydeki Filistinlilerin Gazze Şeridi sahili boyunca uzanan Raşid Caddesi üzerinden güneye doğru göç etmelerini istiyor.Ancak işgal güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyine geçiş için 'güvenli' olduğunu iddia ettiği bu cadde üzerinde de yerinden edilen Filistinlileri hedef alıyor.İsrail'in söz konusu caddeyi kapatma kararının en sert ifadelerle kınandığı Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, 'Bu keyfi uygulama, işgalcilerin halkımıza uyguladığı baskı, kuşatma ve soykırım politikasının çerçevesi içerisinde yer alıyor.' ifadelerine yer verildi.Açıklamada, caddenin kapatılma kararından doğacak sonuçlardan sorumluluğun İsrail ve ABD yönetimlerinde olduğu kaydedildi.Ayrıca, Medya Ofisi açıklamasında, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere sivillerin kentte, güvenlik içinde ve özgürce dolaşımının sağlanması ve insancıl hukuka karşı ağır ihlallerin durdurulması için ciddi harekete geçmeleri çağrısı yapıldı.İsrail güçlerinin soykırım sırasında Gazze Şeridi'nin doğusundaki Salahaddin Caddesi'ni kapattıktan sonra Filistinliler özellikle kentin kuzeyini güneyine bağlayan Raşid Caddesi'ni kullanmaya başladı.Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze kentindeki operasyonlarını geçici olarak durdurmak zorunda kaldığını bildirdi.ICRC'den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 'Gazze kentindeki (İsrail saldırıları) askeri operasyonların yoğunlaşması nedeniyle, Gazze kentinde bulunan ICRC ofisindeki operasyonların geçici olarak askıya alınmasına, güvenliği ve operasyonların sürekliliğini sağlamak amacıyla personelin Gazze'nin güneyindeki Kızılhaç ofislerine nakledilmesine karar verildi.' ifadeleri kullanıldı.Bu olayın, Gazze'de hala on binlerce insanın zorlu insani koşullarla karşı karşıya olduğu ve daha fazla yardıma acilen ihtiyaç duyduğu bir dönemde gerçekleştiği belirtilen açıklamada, Gazze'deki sivillerin öldürüldüğü, zorla yerinden edildiği ve zorlu koşullara katlanmak zorunda bırakıldığı kaydedildi.Açıklamada, 'Filistin Kızılayı ve sivil savunma da dahil ilk müdahale ekipleri, yardım sağlamak için durmaksızın çalışıyor. Ancak hareket kabiliyetleri ve sivil halka güvenli bir şekilde ulaşma kabiliyetleri ciddi şekilde kısıtlandı. ICRC, Gazze kentindeki sivillere koşullar elverdiği sürece Deyr el-Belah ve Refah'taki ofislerimiz aracılığıyla destek sağlamaya devam edecek.' denildi.ICRC'nin onlarca yıldır Gazze kentinde bulunduğu hatırlatılan açıklamada, koşullar elverdiği anda buraya geri dönmeye kararlı olunduğuna vurgu yapıldı.Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentini işgal için geçen ay başlattığı kara saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İsrail ordusunun Gazze kentini kuşatmaya 'büyük oranda' yaklaştığını savunan Katz, bölgedeki Filistinlilere bir kez daha zorunlu göç çağrısı yaptı.Gazze Şeridi'ni ikiye ayıran Netzarim Koridoru'nun batısını işgale başladıklarını kaydeden Katz, Gazze kentinden güneye göç etmek isteyen Filistinliler için 'bunun son şans olduğunu' ileri sürdü.Katz, Netzarim Koridoru'nun işgali tamamlandıktan sonra Gazze kentinden güneye geç etmek isteyen Filistinlilerin İsrail ordusunun kuracağı noktalardan geçmek zorunda kalacağını belirtti.İsrail ordusunun bölgeye saldırılarını sürdüreceğini aktaran Katz, Gazze kentinde 'teröristlerin veya terör destekçilerin kalacağını' savunarak topraklarını terk etmeyen Filistinli sivilleri dahi 'terörist veya terör destekçisi' olarak değerlendireceklerine işaret etti.İsrail ordusunun 15 Eylül'de başlayan kara saldırılarına rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentindeki binlerce Filistinli topraklarını terk etmek istemiyor.Katliamlara ve açlığa rağmen Filistinliler, Gazze kentinde kalmaya devam ediyor.Filistinli kaynakların verilerine göre, İsrail'in saldırıları ve yardım konvoylarının girişine getirdiği kısıtlamalara rağmen yaklaşık 500 bin Filistinli Gazze kentinde kalarak yaşam mücadelesi veriyor.İsrail ise ölüm ile toprakları arasında seçime zorlanan ve vatanlarında kalmayı seçen Gazze kentindeki Filistinlileri göçe zorlamak için havadan ve karadan düzenlediği saldırılarla katliamlarını sürdürüyor.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son verileri paylaştı.Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 51 ölü ve 180 yaralının ulaştığı belirtildi.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 280 Filistinlinin öldüğü, 56 bin 675 kişinin yaralandığı belirtildi.İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 580'e, yaralananların sayısının da 18 bin 930'a çıktığı kaydedildi.İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 66 bin 148'e, yaralıların 168 bin 716'ya yükseldiği ifade edildi.Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.