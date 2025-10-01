Emekli ve memur zammı için kritik veri belli oluyor: İşte beklenen yeni zam tablosu...

Yıl sonuna yaklaşırken, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları en sıcak gündem maddesi haline geldi. Ocak ayında netleşecek zamlar öncesinde, temmuz ve ağustos aylarına ait enflasyon rakamları şimdiden SSK ve Bağkur emeklileri için %4,14'lük iki aylık zam farkını ortaya koydu.CUMA GÜNÜ 3 AYLIK FARKLAR NETLEŞİYORBu hafta cuma günü açıklanacak olan eylül ayı enflasyon rakamları ile birlikte, memur ve emeklilerin 3 aylık zam farkları kesinleşmiş olacak. Nihai zam oranı ise ekim, kasım ve aralık ayı verilerinin eklenmesiyle yılbaşında netleşecek.ENFLASYON BEKLENTİLERİ ŞEKİLLENİYORMerkez Bankası: Yıl sonu için %25 ile %30 aralığında bir öngörü belirtiyor.Orta Vadeli Program (OVP): Yıl sonu beklentisi %28.5 olarak belirlendi.AA Finans Beklenti Anketi: Eylül ayı beklentisi 2,47, yıl sonu tahmini ise %30,09 olarak gerçekleşti.İŞTE MASADAKİ ZAM ORANLARISSK ve Bağkur emeklileri, yılda iki kez (Ocak ve Temmuz) maaşlarına yansıtılan 6 aylık enflasyon farkıyla zam alıyor. Yılın ilk yarısında %16,68'lik artış yapılmıştı.Yabancı bankaların, finansal kurumların ve kamu kurumlarının yıl sonu tahminleri baz alındığında, ikinci 6 aylık zam oranları için şu aralıklar öne çıkıyor:Bu veriler ışığında, SSK ve Bağkur emeklilerine ocak ayında yapılacak zammın %10,14 ile %13,09 aralığında oluşması bekleniyor.MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN BEKLENEN ARTIŞMemur ve memur emeklilerinin zam hesabı, SSK ve Bağkur'dan farklı olarak gerçekleşen enflasyon verisine, toplu sözleşme zammının ve taban aylık zammının eklenmesiyle yapılıyor.Yukarıdaki enflasyon bandı (%10,14 ile %13,09) üzerine toplu sözleşme zammını ilave ettiğimizde, memur ve memur emeklisine verilecek maaş farkları %16,43 ile %19,55 gibi daha yüksek bir aralıkta hesaplanmış oluyor.EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?Enflasyon beklentileri üzerinden yapılan hesaplamalara göre, mevcut 16.881 TL olan en düşük emekli maaşının, %10,14 ile %13,09'luk bant aralığında zamlanarak 18.592 TL ile 19.090 TL arasına yükselmesi öngörülüyor.