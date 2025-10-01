CHP’li Bornova Belediyesi 27 taşınmazını satışa çıkardı

İzmir’de içine düştükleri borç batağı nedeniyle çalışanlarının maaşlarını dahi ödemekte zorlanan CHP’li Belediyeler çareyi mülkiyeti kendilerine ait taşınmazları bir bir elden çıkarmakta buldu. Güzelbahçe, Dikili, Seferihisar, Menderes, Buca, Konak, Karaburun, Torbalı; Kemalpaşa, Tire, Bayındır’dan sonra bir satış haberi de CHP’li Bornova Belediyesinden geldi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin talimatı ile mülkiyeti belediyeye ait 27 taşınmaz satış listesine kondu. Satışa ilişkin önerge belediye meclisinde görüşüldükten sonra karara bağlanacak.