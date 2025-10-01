CHP’li Bornova Belediyesi 27 taşınmazını satışa çıkardı
İzmir’de içine düştükleri borç batağı nedeniyle çalışanlarının maaşlarını dahi ödemekte zorlanan CHP’li Belediyeler çareyi mülkiyeti kendilerine ait taşınmazları bir bir elden çıkarmakta buldu. Güzelbahçe, Dikili, Seferihisar, Menderes, Buca, Konak, Karaburun, Torbalı; Kemalpaşa, Tire, Bayındır’dan sonra bir satış haberi de CHP’li Bornova Belediyesinden geldi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin talimatı ile mülkiyeti belediyeye ait 27 taşınmaz satış listesine kondu. Satışa ilişkin önerge belediye meclisinde görüşüldükten sonra karara bağlanacak.
İzmir'de elindeki taşınmazları deyim yerindeyse haraç mezat satan belediyelere CHP'li Bornova Belediyesi de eklendi. Bornova Belediyesi mülkiyeti belediyeye ait 27 taşınmazı satmak için harekete geçti.
EŞKİ TALİMAT VERDİ
Başkan Ömer Eşki'nin talimatı ile satışa çıkarılacak taşınmazlar dün 1 Ekim 2025 Perşembe günü gerçekleştirilen meclis toplantısında görüşülüp karara bağlanması için ihtisas komisyonlarına sevk edildi.
MUHAMMEN BEDELLER BELİRLENECEK
Komisyonlara sevk edilen önerge doğrultusunda öncelikle taşınmazların satışa çıkarılacağı muhammen bedeller belirlenecek. Ardından da kamuoyuna satışa ilişkin açıklama yapılacak. İhalenin yapılacağı tarih önümüzdeki günlerde belli olacak. Söz konusu taşınmazlar 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesi (e) bendi kapsamında satışa çıkarılacak.