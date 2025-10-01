Arnavutköy’de sır cinayet! Sokak ortasında adamı başından vurdular!

Acı olay, Arnavutköy Hastane Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, İstanbul Caddesi'nde yürüyen ve üzerinde polis yeleği olan kişiyi katletti. Saldırıya uğrayan kişi kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.VURULDUĞU YERDE HAYATINI KAYBETTİÇevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, saldırıya uğrayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kurbanın kimliği ve saldırının nedeni henüz araştırılıyor.POLİS YELEĞİ VE SİLAHI VARDI...Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri ise detaylı çalışma yaptı. Üzerinde polis yeleği olan ve yanında silah bulunduğu tespit edilen bu kişinin polis olmadığı belirlendi. Cenaze, incelemelerin ardından Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.