Ankara yine susuz! Kesintiler ve altyapı ihmalleri başkentliyi mağdur etti

Ankara'da ASKİ'nin Kesikköprü hattında meydana gelen boru patlamaları nedeniyle başkent genelinde 6 Ekim'e kadar dönüşümlü su kesintileri uygulanacağı bildirilmişti.ASKİ'den yapılan açıklamada, 17 Eylül'de 1. CTP hattında, 27 Eylül'de ise 2. CTP hattında arıza meydana geldiği belirtildi. Bu nedenle Kızılırmak'tan Ankara'ya verilen su miktarının günlük 300 bin metreküp azaldığı kaydedildi. ASKİ, sık sık arızalanan CTP hatlarının çelik borularla değiştirileceğini ve çalışmaların yaklaşık bir hafta süreceğini duyurdu. Kesintilerden özellikle Eryaman, Susuz ve Kazan Saray bölgelerinin etkileneceği ifade edildi.AK PARTİ'DEN YAVAŞ'A SERT ELEŞTİRİASKİ'nin açıklamasının ardından AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Özcan, Mansur Yavaş'ın daha önce 'Su Allah'ın nimetidir, sudan para alınmaz' dediğini hatırlatarak, bugün CHP'li belediyeler arasında en pahalı suyu satan başkan olduğunu belirtti.Özcan açıklamasında, ABB yönetiminin altyapı yatırımlarını ihmal ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:'Su Allah'ın nimetidir nasıl ki havadan para almıyorsanız sudan da para alınmaz.' diyen Sn. Mansur Yavaş; bugün CHP'li belediyeler arasında en pahalı suyu satan, kademeli tarife adı altında halkı kandıran yönetimin başındadır.Altyapı yatırımları için kredi çektiler, 'boruları yenileyeceğiz' dediler. Ama ne oldu? Çektikleri krediyi başka bankalarda faiz geliri elde etmek için kullandılar. Yıllardır 'kanserli boruları değiştireceğiz' dediler, peki kaç kilometre boru değiştirdiler? Ankara hâlâ aynı eski borularla idare ediyor. Sonuç ortada: Susuz Ankara!Bir yandan suya devasa zamlar yapacaksınız, bir yandan altyapıyı ihmal edeceksiniz, sonra da 'borular patladı, 1 hafta susuzluk var' diyeceksiniz…'Kademeli tarife' diyerek israfı önlüyoruz havası atıyorlar. Ama gerçek şu ki; Türkiye'de en pahalı suyu satıyorlar ve Ankaralıyı cezalandırıyorlar. Bu durum, bir belediyecilik başarısızlığından öte, açık bir yönetim iflasıdır.Ankaralı hemşehrilerimiz artık çok net görüyor: Bu yönetim suyu bile veremiyor. Başkentimiz böyle bir tabloyu hak etmiyor!''