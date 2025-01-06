Şehit Emirhan Aramış son yolculuğuna uğurlandı: Biz aslan yetiştirmişiz

Önceki gün akşam saatlerinde yaşanan acı olayda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Emirhan Aramış görevdeyken kullandığı motosikletle aynı yönde ilerleyen otomobille çarpıştı.Polis memuru Aramış kazada ağır yaralandı.TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADIAramış, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Emirhan Aramış kurtarılamayarak şehit oldu.CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİİstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde düzenlenen törenin ardından şehit polis memuru Aramış'ın cenazesi doğum yeri olan Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Büyükyenice Mahallesine gönderildi.Burada baba evinde alınan helalliğin ardından şehidin naaşı, Yeni Camii'ne getirildi.'ALLAHIM SENİ BENDEN DAHA ÇOK SEVMİŞ'Cenaze namazı öncesi oğlunun tabutu başına gelen şehit babası Hüseyin Aramış, şu sözleri sarf ederek gözyaşı döktü:Biz aslan yetiştirmişiz. Yüce Rabbim bana bu mevkii nasip etti. Vatan sağ olsun. Oğluma herkes hakkını helal etsin. Aslanım, yavrum, Emirhan'ım, asalete bak. Allah'ım seni benden daha çok sevmiş oğlum. Ben de seviyordum yavrum, senin için ölürdüm ben. Ama Cenabı Mevla'm seni alacakmış yavrum, daha çok sevmiş. Aslanım. Hakkım helal olsun, sen de hakkını helal et, aslanım benim.'AL BAYRAKLAR ALTINDA BENİ ŞEHİT ANNESİ YAPTIN KUZUM'Şehit annesi Sariye Aramış da gözyaşlarıyla oğlunun tabutuna sarılarak, şöyle dedi:Çok güzel kokuyorsun oğlum. Hakkını helal et ben sana hakkımı helal ediyorum. Melek oldu benim oğlum. Mis kokulu evladım. Doyamıyorum annem. Nasıl dayanacağım sensizliğe, Al bayraklar altında beni şehit annesi yaptın kuzum.Şehit polis memuru Emirhan Aramış öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Büyükyenice Mahallesi Mezarlığına defnedildi.