Kuryelere yeni düzenleme geliyor: Uymayana ceza yolda!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), hızlı teslimat sektörünü düzenlemek için yeni bir yönetmelik taslağı hazırladı.Sabah gazetesinin haberine göre, kurye hizmetleri “Posta gönderisi” statüsüne alınırken, kuryelere “Postacı” unvanı verilecek.Bu düzenleme, kurye sektörünü yasal bir çerçeveye oturtmayı hedefliyor.Taslak düzenlemeye göre, kuryelerin çalışma saatleri BTK'ya bildirilecek ve yalnızca bu saatler içinde faaliyet gösterebilecekler.Belirtilen saatler dışında çalışanlara cezai yaptırımlar uygulanacak.Pandemi sonrası hızlı teslimat sektöründe yaşanan büyüme, yeni düzenlemeleri beraberinde getirdi.Yeni düzenlemelere göre, bu hizmeti sunan firmaların ödenmiş sermaye tutarı 1 milyon TL’den 5 milyon TL’ye çıkarılacak.Ayrıca, ulusal düzeyde hizmet vermek isteyen firmalar, Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinin her birinde en az 3 şehirde depo, şube veya acente açmak zorunda olacak.Yetkililer, düzenlemelerin sektördeki düzensiz yapıyı kontrol altına almak ve AB mevzuatına uyum sağlamak amacıyla hazırlandığını belirtti.Yeni kuralların, hızlı teslimat sektörünü posta hizmetleriyle uyumlu hale getirerek daha düzenli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturması bekleniyor.