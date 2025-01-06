Başıboş köpekler dehşet saçıyor! Ortalarına aldıkları kediyi parçaladılar

Eskişehir'de iki başıboş köpek bir kediyi parçalarken, İstanbul'da da aynı skandala sahipli bir pitbull sebep oldu. Bitmek bilmeyen sokak köpeği vahşetleri her gün artarak devam ediyor.

Eskişehir'de gece saatlerinde sokak köpeklerinin talihsiz bir kediyi parçaladığı anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı.Olay, geçtiğimiz gün Gökmeydan Mahallesi Ulus Caddesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde yoldan geçen 2 sokak köpeği, park edilen araçların arasında bulunan bir kedi kulübesini gözlerine kestirdi.Kulübeye yaklaştıklarında içerisinde kedi olduğunu fark eden köpekler, talihsiz hayvana saldırdı. Köpeklerin kediyi sokağın ortasına çekip parçaladıkları o anlar bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.İstanbul Avcılar'da, ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpeğin kediyi parçaladığı anlar kameraya yansıdı. Köpek belediye ekipleri tarafından barınağa götürülürken, sahibi ise gözaltına alındı.Olay, 31 Aralık 2024 tarihinde saat 14.00 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Gülizar A, pitbull cinsi köpeğini sokakta gezdirmeye çıkardı. Ağızlıksız olan köpek, kaldırımda bulunan bir kediyi tutup parçalamaya başladı. Durumu gören vatandaşlar panikle müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı.Korku dolu dakikaların yaşandığı anlarda köpek, kediyi parçaladı. Bir süre sonra Gülizar A, köpeği ile birlikte olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Gelen polis ekipleri kadını yakalamak için çalışma başlatırken, belediye ekipleri ise parçalanan kediyi kaldırdı.