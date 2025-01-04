PKK’da çözülme hızlanıyor bir anne daha evladına kavuştu

PKK terör örgütünün Suriye'de PYD/YPG adıyla bulunduğu bölgelerde kontrolü kaybetmesi, örgütteki çözülmeleri hızlandırdı. Son olarak, Jandarma İstihbarat Komutanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü başarılı ikna çalışmaları sayesinde bir terörist daha örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.E.G. isimli teröristin, 2021 yılında PKK'ya katıldığı, aynı yıl örgütün Suriye kırsal kadrosuna geçtiği, 2022 yılında ise Suriye'deki sözde savaş taburlarında yer aldığı belirlendi. Teslim olan teröristin insansız hava araçlarına yönelik keşif, gözetleme ve sabotaj eğitimi aldığı, ayrıca Suriye'de suikast eğitimi gördüğü öğrenildi.Teslim olan E.G.'nin annesi Çiğdem Adak, 2019 yılında Diyarbakır HDP İl Binası önünde başlatılan "Evlat Nöbeti"ne 254. aile olarak katılmıştı. "Evlatlarımızı öyle de böyle de sizden alacağız. Kardeş kardeşe silah doğrultmaz." sözleriyle kararlı bir duruş sergileyen Adak, yıllar süren mücadelesinin sonunda evladına kavuştu.Çiğdem Adak, evlat hasreti çeken diğer ailelere de çağrıda bulunarak, "Yüreğinizdeki yangını saklamayın, korkmayın, gelin ve evlatlarınıza kavuşmak için sesinizi duyurun" dedi.Diyarbakır'daki evlat nöbetlerine bugüne kadar katılan 487 aileden 58'i çocuklarına kavuştu. Türkiye'nin terörle mücadelesi, hem sahada hem de masada kararlılıkla devam ediyor. Örgütün çözülmesi ve teröristlerin teslim olması, bu mücadelenin en somut başarılarından biri olarak öne çıkıyor.