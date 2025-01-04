Gıda pazarında yangın faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çin'in Hebei eyaletinde yer alan Zhangjiakou şehrinde bir gıda pazarında yangın çıktı. Yangın sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Zhangjiakou şehrinin Qiaoxi bölgesindeki bir gıda pazarında yerel saatle 08.40 sıralarında yangın​ çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yetkililer tarafından yapılan incelemeler sonrası ilk belirlemelere göre yangında 8 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı açıklandı. Alevler, 1.5 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni bilinmiyor.