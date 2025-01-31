Aydın'da 2 yaşındaki çocuk babasının kullandığı traktörün altında kaldı

Henüz bilinmeyen bir nedenle 2 yaşındaki Nazlı Elhammadı'nın babasının kullandığı traktörün altında kalması sonrası ihbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce yapılan incelemelerde çocuğun yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, besicilik yapan yabancı uyruklu ailenin 2 yaşındaki çocuğu Nazlı Elhammadı henüz bilinmeyen bir nedenle babasının kullandığı traktörün altında kaldı.Yaşanan acı olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti.Kızlarının acı haberini alan aile yasa boğuldu.Küçük çocuğun cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.