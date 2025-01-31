AKOM tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor

İstanbul'da yaklaşık bir haftadır devam eden mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini kara bırakıyor. AKOM, uzun süredir İstanbul'da beklenen kar yağışı tarih verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için kar yağışı uyarısında bulundu.Megakentte çarşamba sabah saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışının etkili olacağını bildirdi.Perşembe günü ise kar yağışı miktarının 10 ila 20 santimetre arası yağması bekleniyor.