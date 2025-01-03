O şarj aletleri için kritik uyarı: Hayati risk taşıyorlar

Londra merkezli olan Electrical Safety First adlı yardım kuruluşundan şarj aletleri için kritik bir uyarı geldi. Yardım kuruluşu tarafından açıklanan verilere göre sahte şarj aletlerinin üretildiği malzemeler ve güvenliğin yetersiz olması hayati risklere neden oluyor.Birçok kişinin önemsemeden kullandığı sahte şarj cihazları genellikle düşük kaliteli malzemelerle üretildiği ve güvenlik sigortalarından yoksun olması nedeniyle, cihazlarda meydana gelen aşırı ısınma, kısa devre ve yangın gibi riskleri beraberinde getiriyor.Sahte ürünlerin güvenlik standartlarını karşılamadığına dikkat çeken uzmanlar, bu cihazların kullanıcılar için büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguluyor. Yanlış ya da sahte şarj cihazlarının patlama ve elektrik çarpması gibi ciddi tehlikeleri tetikleyebileceği belirtiliyor.YÜZE 98 ORANINDA RİSK TAŞIYORThe Sun'da yer alan habere göre, Electrical Safety First sahte şarj cihazları üzerinde yaptığı testlerde, sahte şarj cihazlarının yüzde 98'inin elektrik çarpması ya da yangına neden olabilecek riskler taşıdığını tespit etti.Özellikle düşük kaliteli bileşenler ve eksik güvenlik parçaları, bu tehlikelerin temel nedenleri arasında yer alıyor. Orijinal bir şarj cihazında 60'tan fazla bileşen bulunurken, sahte cihazlarda bu sayı genellikle çok daha düşük olduğundan, güvenlik açıkları artıyor ve kullanıcıların hayatını tehlikeye atıyor.Söz konusu sahte şarj cihazlarında meydana gelen aşırı ısınma, patlama ya da telefonların zarar görmesi gibi sonuçlara yol açabildiğinden kullanılmaması gerektiği önemle belirtiliyor.Uzmanlar, bu cihazların aynı zamanda ciddi yaralanmalara ve ölümcül tehlikelere neden olabileceğinin de altını çizerek uyarıyor. Ayrıca, sahte cihazların düşük kaliteli olmaları nedeniyle telefonları daha yavaş şarj ettiği ve prizlerde düzgün takılamadığı da vurgulanıyor.