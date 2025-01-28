MHP Lideri Bahçeli: İmralı çağrıyı bir an önce açıklamalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, 'Bölücü terör örgütünün sönüşe geçtiği bir dönemdeyiz.' ifadelerini kullanan Bahçeli, 'Pişman olduğunuzu, bu mücadelenin asla sonuç vermeyeceğini açıklayınız. Beklenen çağrının bir an önce açıklanması samimi dileğimdir. Ne mutlu terörsüz Türkiye'nin doğumuna.' dedi.Yurt içinde ve yurt dışında TV ekranlarından, radyo kanallarından bugünkü toplantımızı takip eden tüm vatandaşlarımızı, bütün kardeşlerimizi yürekten selamlıyor hepsine şükranlarımı sunuyorum.Kimi zaman ihmaller zincirinin kıvılcımlarıyla tutuşuruz. Ateş düştüğü yere yakar cümlesi sık sık telaffuz edilse de kazın ayağının öyle olmadığını biliyoruz.Türkiye 21 Ocak 2025 tarihinde, geceyi sabaha bağlayan ilk saatinde yani tam bir hafta önce kahredici ve korkunç bir felaketle sarsıldı.Bolu'da otelde çıkan yangın, 78 vatandaşımızı hem yakarak hem zehirli dumanla boğarak hayattan kopardı. Merhum vatandaşlarımıza, çocuklarımıza, küçücük yavrularımıza Allah'tan rahmet diliyorum.Yaralı kurtulanlara geçmiş olsun temennilerimle birlikte şifalar diliyorum. Boğaz 9 boğumdu, 8'i yutkunmak biri konuşmak içindir. Ortada dehşet uyandıran bir enkaz varken hiç olmaması gereken siyasi dalaşmaların, karşılıklı sataşmalar bir ur gibi etrafı sardı.Hangi ara insanlık değerlerine bu kadar yabancılaştık. Yerin üstündekiler tepinirken, mahşer günü yerin altındakilere ne diyecekler? Ne yapalım sorunluluğu üzerimizden atmak için önümüze geleni karalamak zorunda mıydık diyecekler. 78 vatan evladının hesabını kimler verecek?Bu sözler Cumhurbaşkanımıza aittir; Böyle bir trajedinin siyasetçiler arasında kör dövüşüne dönmesini doğru bulmuyoruz. Facianın dumanları tütüyorken onu bunu suçlayıp işin içinden kurtulmaya çalışmak narsistliktir.Sorumluları adaletin karşısına çıkaramazsak gerçek anlamda hiçbir sorunu çözemeyiz. Bırakalım yargı görevini yapsın. 78 vatandaşımızın vebalini taşıyanlar hukuk ve tarih önünde hesabını tek tek versinler. Benim yetki alanımda değil demek ahlaki sorumluluk iradesini gasbetmektir.Sosyal medyada servis edilen resmi rapor ve yazışmaları nereye koyacağız. 8 başlıktaki eksikliği, aynı başvurunun geri çekilmesinin peşine düşmeyecek miyiz? Bolu Kartalkaya yangını faciadan fazla, cinayettir. İnsan hayatımız ucuz olmamalıdır. Türkiye yürekleri yakan olayla anılmamalıdır.Yeni yılla beraber iç ve dış siyasette yoğunluk gözlenmektedir. İsrail- Hamas arasındaki ateşkes kararından memnunuz.Hesap hatasının, hedef şaşırtmanın, siyasi ayak oyunlarının hiç kimseye bir faydası olmaz. Amerika yönetimine düşen, terör odaklarıyla bağlarını kopartmasıdır.Bölücü terör örgütünün tehdit olmaktan çıkarılması, misakı millinin yüklediği sorumluluktur. Türk ve kürt kardeşliğine misakı millinin kardeşliği teslim edilmiştir. Devir türk devridir. Yüzyıl barış içinde yaşanacak Türkiye Yüzyılı'dır. Varsın akbabaların sesi çok çıksın. Hiçbirisine bakmayacağız, aldırmayacağız. Bize saldıranları Allah'a havale edip, günü geldiğinde pişman olmalarına şahit olacağız. Ülkemizi ayrıştırmanın arzusunda olan sahte demokratları takip ediyoruz.Hadi yüreğiniz yetiyorsa, çıkın sokağa da görelim. CHP'nin 12 Eylül'e bir özlemi varsa, burada olduğumuzu hatırlatıyor ve haykırıyoruz. Sçim beklentisi hayali bir beklentidir ve boşa kürek çekmektir.CHP ve yedeklerinin Türkiye'nin istikrarını bozma çabası var. Türkiye sahipsiz değildir. Türk, kürt, alevi ve sunni birdir, kardeştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yaşayacaktır. Terörsüz Türkiye hedefinin gerçeğe döneceği günlere az kalmıştır.Önce siz kendi iradenize bırakınız, pişman olduğunuzu açıklayınız. Aziz milletimizin sizler için göreceği akıbeti teslim olunuz. DEM heyeti İmralı arasındaki görüşmelerin ardından beklenen çağrının açıklanması dileğimdir. Ne Mutlu Türküm diyene.