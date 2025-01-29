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Kontrolden çıkan cip Melen Çayı’na düştü: 3 hafif yaralı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde kontrolden çıkan cip Melen Çayı’na düştü. Meydana gelen kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Ekleme: 29.01.2025 - 10:57 Güncelleme: 29.01.2025 - 11:02 / Editör: Edin Uslu
Kontrolden çıkan cip Melen Çayı’na düştü: 3 hafif yaralıMelengazi fener yolunda meydana gelen olayda, F.A.'ya ait 54 GA 215 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak Melen Çayı'na düştü. Meydana gelen kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler hususa ilişkin inceleme başlattı.

Kontrolden çıkan cip Melen Çayı’na düştü: 3 hafif yaralı