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Mersin'de feci kaza: 2 ölü

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti.

Ekleme: 28.01.2025 - 09:12 Güncelleme: 28.01.2025 - 09:16 / Editör: Edin Uslu
Mersin'de feci kaza: 2 ölüKaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Silifke ilçesine bağlı Göksu Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, K.Ç. idaresindeki 07 BHA 429 plakalı otomobil, hastane kavşağında karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ali K. (24) ile Beyza B.'ye (22) çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 2 yaralıyı ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 yaralı da kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Kaza ile ilgili polis olay yerinde inceleme yaparken, sürücü de gözaltına alındı.

Mersin'de feci kaza: 2 ölü