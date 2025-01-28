İstanbul'da 3 İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var!

Başakşehir ilçesinde aynı cadde üzerinde İETT otobüslerinin karıştığı iki ayrı kaza meydana geldi.Kazalarda yaralıların olduğu bildirildi. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Kazaların nedeni henüz açıklanmazken, olay yerinde trafik akışında kısa süreli aksaklıklar yaşandı.