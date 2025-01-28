Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB'nin açıkladığı "Sektörel Enflasyon Beklentileri" anketinin sonuçlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek, Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam ettiğini ancak beklentilerin halen enflasyon görünümüne göre yüksek olduğunu söyledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB'nin açıkladığı "Sektörel Enflasyon Beklentileri" anketinin sonuçlarını değerlendirdi.Bakan Şimşek, Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam ettiğini ancak beklentilerin halen enflasyon görünümüne göre yüksek olduğunu söyledi.Bakan Şimşek, enflasyonu kalıcı olarak düşürerek vatandaşların alım gücünü artıracaklarını vurguladı.Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle;"Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor. Ocakta piyasanın 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi yüzde 25,4 seviyesinde.2024 yılı Mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 17 puan ve reel sektörde 12 puan iyileşti. Ancak beklentiler halen enflasyon görünümüne göre yüksek.Enflasyon beklentileri dezenflasyonun hızı için kritiktir. Beklentilerin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngörüyoruz. Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu kalıcı olarak düşürerek vatandaşlarımızın alım gücünü artıracağız."