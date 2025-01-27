Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye​, kış​ mevsiminin en sert geçmesi beklenen dönemde pastırma yazına merhaba dedi. Geçtiğimiz haftalarda art arda yaşanan soğuk​ ve yağışlı hava geçişlerinin ardından yurda kış ortasında adeta bahar geldi. Son hava durumu raporlarına göre Güneş birkaç bölge hariç ülke genelinde önümüzdeki günlerde de yüzünü göstermeye devam edecek.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, bugün yurdun doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.İç ve doğu kesimlerde buzlanma, don olayı, pus ve yer yer sis olayları görülebilir. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise ısınmaya bağlı olarak çığ tehlikesi devam ediyor. Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.Çanakkale: 15°CEdirne: 12°Cİstanbul: 12°CKırklareli: 10°CParçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.Afyonkarahisar: 10°CDenizli: 16°Cİzmir: 17°CManisa: 16°CParçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde sabah ve gece pus ve sis etkili olabilir.Adana: 20°CAntalya: 20°CHatay: 16°CMersin: 19°CParçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor.Ankara: 12°CÇankırı: 11°CEskişehir: 13°CKonya: 11°CParçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis görülebilirBolu: 14°CDüzce: 16°CKastamonu: 11°CZonguldak: 14°CParçalı, doğu kesimlerde yer yer çok bulutlu. İç ve yüksek kesimlerde buzlanma, don, pus ve sis bekleniyor. Çığ tehlikesine dikkat!Amasya: 12°CArtvin: 8°CSamsun: 14°CTrabzon: 12°CParçalı ve yer yer çok bulutlu. Bölgede buzlanma, don, pus ve sis etkili olacak. Doğudaki dik yamaçlarda çığ tehlikesi var.Erzurum: -2°CKars: 0°CMalatya: 7°CVan: 3°CParçalı ve az bulutlu. Kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve sis bekleniyor.Diyarbakır: 12°CGaziantep: 12°CSiirt: 13°CŞanlıurfa: 14°C