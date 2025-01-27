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Kastamonu'da otomobil çekiciyle çarpıştı: 4 yaralı

Kavşak içerisinden dönüş yapmak isteyen bir otomobil, yoğun sisin etkili olması nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu çekiciye çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Ekleme: 27.01.2025 - 14:54 Güncelleme: 27.01.2025 - 14:59 / Editör: Edin Uslu
Kastamonu'da otomobil çekiciyle çarpıştı: 4 yaralıKastamonu-İnebolu karayolu üzerinde Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda H.Ş. idaresindeki otomobil, kavşak içerisinden dönüş yapmak isterken, yoğun sisin etkili olduğu bölgede görüş mesafesinin düşmesi sonucu S.K. yönetimindeki çekiciye çarptı.
Kazada otomobilde bulunan sürücü H.Ş. ile yolcular H.C., Y.C. ve N.Y.Ş. yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI
Kazanın ardından trafik ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Kastamonu'da otomobil çekiciyle çarpıştı: 4 yaralı