İstanbul'da zirveye ulaştı! Şubat'a kadar nefes aldırmayacak

Uzmanlar, bu hafta İstanbul'da yüksek basınç sebebi ile hava kirliliğinin hat safhada olacağına işaret etti.

Hava durumunu yakından takip edenler, yaşadıkları ile göre uyarıları dikkate alıyor.Megakent için yeni haftada dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.Uzmanlar, bu hafta hava kirliliği sebebiyle İstanbul'da adeta nefes alınmayacağını açıkladı.Hava Forum paylaşımında, 'Yeni haftada maalesef yüksek basınç sebebiyle hava çok kirli olacak. Özellikle İstanbul'da sabahları ve geceleri hava çok kirli olacak. Sağlığınıza dikkat edin...' dedi.Aynı zamanda açık hava sporları yapılmaması gerektiğini de vurguladı.