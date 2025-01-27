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Bodrum’da 21 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 9’u çocuk 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekleme: 27.01.2025 - 10:40 Güncelleme: 27.01.2025 - 10:40 / Editör: Edin Uslu
Bodrum’da 21 düzensiz göçmen yakalandı
Bodrum’da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-109) bölgeye hareket etti.

Ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 12 düzensiz göçmen ile beraberindeki 9 çocuk yakalandı. Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Bodrum’da 21 düzensiz göçmen yakalandı