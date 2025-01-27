Bakan Fidan'dan Suudi Arabistan'a ziyarette bulunacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Suudi Arabistan’a bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Fidan 12 Ocak 2025 tarihinde Riyad’da düzenlenen çok taraflı Suriye toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan’ı ziyaret etmiş; söz konusu toplantı marjında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud’la bir araya gelmişti.Suudi Bakan, 14 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye’yi ziyaret etmişti. Bakan Fidan’ın Suudi Arabistan’daki görüşmelerinde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki siyasi ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini, Türkiye’nin, Suudi Arabistan’la hızla büyüyen ticaret hacmini daha yukarı taşımayı hedeflediğini, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi’nin, ikili iş birliğinin derinleşmesine ve yeni iş birliği alanlarının keşfine zemin hazırlayan önemli bir mekanizmaolarak değerlendirildiğini, uluslararası toplumun Suriye’deki yeni yönetimle angajmanınınartmasının önem taşıdığını, Suudi Arabistan’ın bu doğrultudaki yaklaşımının takdirle karşılandığını, Türkiye’nin, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda SuudiArabistan’la iş birliğini önem verdiğini, Gazze’de sağlanan ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırması gerektiğini belirtmişti.