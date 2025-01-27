Bakan Bolat: Suriye 269 üründe gümrük vergisi indirimi yaptı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Ülkemizle Suriye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi ve Suriye’nin bazı ürünlerin gümrük vergilerini gözden geçirmesi hususlarında mutabık kalındığını ifade etmek isterim" açıklamasını yaptı.