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Beyaz Gazete
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Bakan Bolat: Suriye 269 üründe gümrük vergisi indirimi yaptı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Ülkemizle Suriye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi ve Suriye’nin bazı ürünlerin gümrük vergilerini gözden geçirmesi hususlarında mutabık kalındığını ifade etmek isterim" açıklamasını yaptı.

Bakan Bolat: Suriye 269 üründe gümrük vergisi indirimi yaptı
Ekleme: 27.01.2025 - 10:51 Güncelleme: 27.01.2025 - 11:01 / Editör: Edin Uslu
Bakan Bolat: Suriye 269 üründe gümrük vergisi indirimi yaptı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat 'Ülkemizle Suriye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi ve Suriye'nin bazı ürünlerin gümrük vergilerini gözden geçirmesi hususlarında mutabık kalındığını ifade etmek isterim' açıklamasını yaptı.

Bakan Bolat, Suriye'nin 269 üründe gümrük vergisi indirimi yaptığını söyledi.

Bakan Bolat: Suriye 269 üründe gümrük vergisi indirimi yaptı