Piyasa değeri 226 milyon TL! Ekipler zehir tacirlerine geçit vermedi

İstanbul Havalimanı, Hakkari Esendere ve Ağrı Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında yüklü miktarda uyuşturucu yakalandı.Türkiye'ye giriş yapmak için gümrük sahasına gelen şüpheli araçlar ile havalimanına gelen bir kargo paketi üzerinde hassas burunlu narkotik dedektör köpeklerinin de dahil olduğu detaylı aramalar yapıldı.Arama sonucunda İstanbul Havalimanında 119 kilogram esrar, Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'nda 100 kilogram eroin, Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 13,5 kilogram metamfetamin, toplamda 232,5 kilogram uyuşturucu madde yakalandı.Operasyonlarla ilgili soruşturmalar Gaziosmanpaşa, Doğubayazıt ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.