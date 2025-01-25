Bakan Uraloğlu duyurdu: Elazığ hızlı tren ile tanışacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elazığ'da devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, "Pertek Köprüsü'nün önümüzdeki sene projesini bitiriyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Devamında da inşallah yapımını planlayacağız. Diyarbakır'a kadar giden hızlı tren hattı ve Malatya'dan Sivas'a kadar uzanacak hızlı tren hattında da yine proje çalışmalarımız devam ediyor. Projemizi bitirdiğimizde bunların yapımına da geçeceğiz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elazığ-Harput İl Yolu'nun açılışının ardından AK Parti Elazığ 8. Olağan İl Kongre'sinde konuştu. Sözlerine Elazığ depreminin 5. yılını anarak başlayan Bakan Uraloğlu, 6 Şubat depremlerinde ve Bolu Kartalkaya'da hayatını kaybedenlere rahmet, kalanlara sabır dileyerek başladı.Kongrelerin yenilenme süreci olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, ulaştırma alanında birçok hizmeti hayata geçirdiklerini vurguladı. Bakan Uraloğlu, 'Elazığ'ın neye ihtiyacı var, biz onu biliyoruz. Hizmete inşallah devam edeceğiz. Elazığ'da sadece 33 kilometre bölünmüş yolumuz vardı, 365 kilometreye çıkardık. Sıcak asfalt hiç yoktu, 204 kilometreye çıkardık.' ifadelerini kullandı.Bakan Uraloğlu, Elazığ'ı her yönde bölünmüş yollarla bağladıklarını belirterek, 'Ankara'dan Mersin'e kadar, Muş'a, Bingöl'e, Erzurum'a, Malatya'ya kadar her tarafıyla bağladık.' dedi.Elazığ'da devam eden çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, 'Pertek Köprüsü'nün önümüzdeki sene projesini bitiriyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Devamında da inşallah yapımını planlayacağız. Diyarbakır'a kadar giden hızlı tren hattı ve Malatya'dan Sivas'a kadar uzanacak hızlı tren hattında da yine proje çalışmalarımız devam ediyor. Projemizi bitirdiğimizde bunların yapımına da geçeceğiz.' açıklamasında bulundu.