Şam'da ele geçirilen tonlarca uyuşturucu imha edildi

Suriye'de güvenlik güçleri, başkent Şam'ın batı kırsalında yer alan Yafour bölgesindeki bir çiftlikte büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Güvenlik güçleri, aralarında 4 ton metamfetamin ve Beşar Esad döneminde yoğun olarak üretilen bir uyuşturucu olan Captagon üretiminde kullanılan 30 ton öncü kimyasalın bulunduğu maddeleri boş arazide istifleyerek ateşe verdi.Ayrıca yakındaki el-Sabura kasabasında düzenlenen ayrı operasyonda bir depoda ele geçirilen paketlenmiş ve dağıtıma hazır binlerce tramadol hapı da yakılarak imha edildi.