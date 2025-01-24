Şam'da ele geçirilen tonlarca uyuşturucu imha edildi
Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsalında ele geçirilen tonlarca uyuşturucu madde yakılarak imha edildi.
Suriye'de güvenlik güçleri, başkent Şam'ın batı kırsalında yer alan Yafour bölgesindeki bir çiftlikte büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Güvenlik güçleri, aralarında 4 ton metamfetamin ve Beşar Esad döneminde yoğun olarak üretilen bir uyuşturucu olan Captagon üretiminde kullanılan 30 ton öncü kimyasalın bulunduğu maddeleri boş arazide istifleyerek ateşe verdi.
Ayrıca yakındaki el-Sabura kasabasında düzenlenen ayrı operasyonda bir depoda ele geçirilen paketlenmiş ve dağıtıma hazır binlerce tramadol hapı da yakılarak imha edildi.