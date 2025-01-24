Muş’ta kar yağışı: 15 köy yolu ulaşıma kapandı

Özellikle kırsal bölgelerde kar yağışı yaşamı zorlaştırdı. Yüksek kesimlerde bulunan 15 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların bir an önce açılması için yoğun bir şekilde çalışıyor. Kentteki vatandaşlar, iş yerleri ve araçlarının üzerini kaplayan karları temizlerken, köylerdeki besiciler ise hayvanlarını karla kaplı alanlarda beslemek zorunda kaldı.Konuya ilişkin açıklama yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, “Muş genelinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Yüksek kesimlerde ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor” dedi.Kar yağışının Muş Ovası için bereket olduğunu söyleyen vatandaşlardan Muhsin Göktürk, “Geçtiğimiz yıllara oranla bu sene kar az yağdı. Kar yağması hayatımızı olumsuz etkilese de tarım ve hayvancılık için çok yararlı. Yağmur alan bir il değiliz, bizim kar yağışına ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.İş yerinin önünü kardan temizleyen Burhan Sayılgan da, “Kar yağışını bekliyorduk. Bu sene biraz geç yağdı. Kar yağışı memleketimiz için berekettir. Tarım ve hayvancılıkta kar yağışı çok önemli. Ayrıca kar yağması demek havanın temizlenmesi demektir. Biz kar yağışını seviyoruz” ifadelerini kullandı.