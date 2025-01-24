İstanbul Kadıköy'de su borusu patladı
Kadıköy'de sokakta ekipler çalışma yaptığı sırada iş makinesinin su borusunu patlatması sonucu su metrelerce yukarıya fışkırdı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe Mahallesi'nde, ekiplerin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği altyapı çalışması sırasında beklenmedik bir olay yaşandı.
Ekipler, sokakta çalışma yaptığı sırada iş makinesi su borusunu patlattı.
Patlayan borudan aniden metreküplerce sular boşaldı.
METRELERCE HAVAYA FIŞKIRDI
Metrelerce havaya fışkıran su çevreye yayıldı.
Tazyikli su çevredeki yola ve iş yerlerine sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Cadde geçici süre trafiğe kapatıldı.