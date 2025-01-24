İstanbul Kadıköy'de su borusu patladı

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe Mahallesi'nde, ekiplerin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği altyapı çalışması sırasında beklenmedik bir olay yaşandı.Ekipler, sokakta çalışma yaptığı sırada iş makinesi su borusunu patlattı.Patlayan borudan aniden metreküplerce sular boşaldı.Metrelerce havaya fışkıran su çevreye yayıldı.Tazyikli su çevredeki yola ve iş yerlerine sıçradı.İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Cadde geçici süre trafiğe kapatıldı.