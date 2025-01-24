İstanbul'da kız kaçırma kavgası: Erkek tarafının evini basınca sopalarla dayak yediler

Esenyurt'ta kızlarını kaçırdıklar iddiasıyla bastıkları evin camlarını indiren 3 kişi, ev sahipleri tarafından darbedildi. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da hareketli dakikalar...Esenyurt ilçesinde iki aile arasındaki husumet, panik dolu anlara sahne oldu.Kızlarının kaçırıldığı iddiasıyla Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir eve gelen kız tarafından 1'i kadın toplamda 3 kişi, erkek tarafının evini bastı.Yerden aldığı taşlarla evin camlarını kıran şahıslar, dakikalarca küfürler savurarak ortalığı ayağa kaldırdı.Dakikalar sonra ise erkek tarafı sokağa çıktı.Aile üyeleri, sopalarla evlerini basan şahıslara saldırdı.Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.