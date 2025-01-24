İstanbul'da kız kaçırma kavgası: Erkek tarafının evini basınca sopalarla dayak yediler
Esenyurt'ta kızlarını kaçırdıklar iddiasıyla bastıkları evin camlarını indiren 3 kişi, ev sahipleri tarafından darbedildi. O anlar kameraya yansıdı.
İstanbul'da hareketli dakikalar...
Esenyurt ilçesinde iki aile arasındaki husumet, panik dolu anlara sahne oldu.
Kızlarının kaçırıldığı iddiasıyla Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir eve gelen kız tarafından 1'i kadın toplamda 3 kişi, erkek tarafının evini bastı.
EVİ BASIP CAMLARI İNDİRDİLER
Yerden aldığı taşlarla evin camlarını kıran şahıslar, dakikalarca küfürler savurarak ortalığı ayağa kaldırdı.
SOPALARLA DARBETTİLER
Dakikalar sonra ise erkek tarafı sokağa çıktı.
Aile üyeleri, sopalarla evlerini basan şahıslara saldırdı.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Esenyurt ilçesinde iki aile arasındaki husumet, panik dolu anlara sahne oldu.
Kızlarının kaçırıldığı iddiasıyla Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir eve gelen kız tarafından 1'i kadın toplamda 3 kişi, erkek tarafının evini bastı.
EVİ BASIP CAMLARI İNDİRDİLER
Yerden aldığı taşlarla evin camlarını kıran şahıslar, dakikalarca küfürler savurarak ortalığı ayağa kaldırdı.
SOPALARLA DARBETTİLER
Dakikalar sonra ise erkek tarafı sokağa çıktı.
Aile üyeleri, sopalarla evlerini basan şahıslara saldırdı.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.